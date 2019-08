दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर, बाढ़ की चेतावनी जारी

दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. सोमवार को यमुना नदी जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया. सोमवार शाम को यमुना का जलस्तर. 205.34 मीटर तक पहुंच गया है जो खतरे के निशान से ज्यादा है. यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है. बता दें कि इससे पहले सरकार ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की थी. इसके साथ-साथ निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि रविवार की शाम युमना नदी में जलस्तर 203.37 मीटर तक पहुंच गया था. बता दें कि रविवार को हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से शाम 6 बजे आठ लाख 28 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. इन सबके बीच लोहे का पुल पर यातायात को भी बंद कर दिया गया है.

Delhi: Due to rising water-level of Yamuna river, vehicle movement on 'Loha Pul' (old iron bridge) over the river has been stopped. The water level has reached 205 meters (the warning level is at 204.50 meters). pic.twitter.com/dYjABfWdn3