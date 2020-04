दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने बदली करवट, तेज हवा के साथ हल्की बारिश

मौसम विभाग ने आज के लिए तेज हवाओं की भविष्यवाणी की थी. विभाग के मुताबिक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होगी. ऐसा रविवार तक रहने की संभावना है. बता दें कि दिल्ली में पारा लगातार बढ़ रहा था अब बारिश से कुछ राहत मिली है. मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में 20 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.

Crazy rain and hail in Delhi on Day ?? of lockdown. And in minutes, the sun ⛅️ peeps out. pic.twitter.com/cQBWRWVbPY

freaking weather in Delhi.

what is going on?

just don't understand, in month of April so much of rain here.



Ole ole ole ole???? pic.twitter.com/4b37FnmTPj