दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, जानें आपके प्रदेश में क्या है मौसम का हाल

पहाड़ों पर बर्फबारी की रफ्तार थोड़ी कम हुई तो दिल्ली समेत कई इलाके कोहरे की चपेट में नजर आए. सोमवार की सुबह दिल्ली कोहरे की मोटी चादर से लिपटी नजर आई. मौसम विभाग के अधिकारी के अनुसार, सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान 21 और 9 डिग्री सेल्सियस के करीब बने रहने की संभावना है. दिल्ली के अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग के अनुसार बिहार, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर कोहरे के छाये रहने की जानकारी मिली है. वहीं इससे पहले रविवार सुबह भी दिल्ली में कोहरा देखा गया था. रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान औसत से दो डिग्री सेल्सियस 19.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में आर्द्रता का स्तर 95 और 79 प्रतिशत के बीच रहा.

दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा, फ्लाइट्स और रेलगाड़ियों पर असर, मौसम विभाग ने इन राज्यों को लेकर जारी की चेतावनी

Dense fog engulfs the national capital, air quality remains poor; Visuals from RK Puram pic.twitter.com/h4GGZQqZQs

कोहरे की वजह से दिल्ली से उड़ने वाली कई फ्लाइट देरी से चल रही हैं. खबर लिखे जाने तक किसी भी फ्लाइट के रद्द व डायवर्ट नहीं होने की जानकारी है.

Several flights to/from Delhi delayed due to dense fog. No flights cancelled/diverted. (file pic) pic.twitter.com/AV2qZIoUZk