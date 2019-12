Weather Updates: दिल्ली-NCR में बारिश से तापमान में आई गिरावट, जानें शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

दिल्ली-NCR के कई इलाकों में गुरुवार शाम को हुई हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग पहले ही दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अनुमान (Weather Forecast) लगाया था. मौसम विभाग (Meteorological Dept.) के अनुसार राजधानी दिल्ली (Delhi-NCR) समेत जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी, गरज, मूसलाधार बारिश के साथ ओले बरस सकते हैं. अधिकारियों की मानें तो समूचा उत्तर भारत शीतलहर की गिरफ्त में है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में देश के उत्तरी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश का अनुमान भी जताया है.

12 Dec: Heavy rain at isolated places over Punjab and Haryana, Chandigarh & Delhi. IMD

मौसम अधिकारियों ने कहा है कि गुरुवार और शुक्रवार को राजधानी में हल्की बारिश और तेज गति की हवाएं चलेंगी जो प्रदूषण से राहत दिला सकती हैं. मौसम विभाग (Met Department) के अनुसार पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के साथ बर्फ गिर सकती है. वहीं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजधानी में तेज बारिश होगी. विभाग ने दक्षिणी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में घना कोहरे की रहने की आशंका भी जताई है.

12 Dec: Lightning very likely at isolated places over #Punjab, #Haryana, #Chandigarh & #Delhi, West #UttarPradesh, North #Rajasthan and #MadhyaPradesh.



IMD