दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास 200 से ज्यादा महिलाओं ने जाम की सड़क, भीम आर्मी के 'भारत बंद' का दिया हवाला

दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ पिछले दो महीने से ज्यादा वक्त से धरना प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारी महिलाएं CAA को वापस लेने की मांग पर अड़ी हुई हैं. उनकी मांग है कि सरकार या तो CAA में मुस्लिमों को भी शामिल करे या फिर उनको लिखित आश्वासन दे कि देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) लागू नहीं की जाएगी. CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शनिवार देर रात से ही महिलाएं दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन (Jaffrabad Metro Station) के पास भी एकजुट होने लगीं. धीरे-धीरे महिलाओं का हुजूम बढ़ता गया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है. उत्तर-पूर्व दिल्ली के डीसीपी ने प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा है. फिलहाल प्रदर्शनकारी महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं. पुलिस उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रही है.

प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने तिरंगा लेकर 'आजादी' के नारे लगाते हुए कहा कि वह तब तक प्रदर्शन स्थल से नहीं हटेंगी जब तक कि केंद्र सरकार CAA को रद्द नहीं कर देती. वह CAA और NRC से आजादी की मांग कर रही हैं. कई महिलाओं ने अपनी बांह पर एक नीली पट्टी भी बांधी हुई है और वह 'जय भीम' के नारे भी लगा रही हैं.

