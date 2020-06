दिल्ली: 10 रेलवे कोच को बनाया गया कोविड-19 वॉर्ड, हर कोच में डॉक्टर और नर्स की तैनाती

मेडिकल अधिकारी डॉक्टर जे भाटिया ने बताया कि हर कोच में 16 बेड और एक ऑक्सीजन सिलेंडर है. हर कोच में एक डॉक्टर, नर्स, अटेंडेंट और सैनिटाइजेशन कर्मी होगा. अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि मरीज की हालत में सुधार नहीं हो रहा है तो उसे तुरंत नजदीक कोविड अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा.

Each coach will have 16 beds&an oxygen cylinder. Every coach will have a doctor, nurse, attendant&sanitation worker. If doctor feels that a patient isn't recovering then he'll be immediately shifted to nominated COVID hospital attached to this: Dr J Bhatia,Railway Medical Officer