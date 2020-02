AAP विधायक सौरभ भारद्वाज हर महीने अपने विधानसभा क्षेत्र में कराएंगे सुंदरकांड का पाठ

ग्रेटर कैलाश के आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को ‘सुंदरकांड का पाठ' कराएंगे. चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बार-बार हनुमान मंदिर जाने को लेकर भाजपा ने कटाक्ष किया था. केजरीवाल ने इस माह के शुरू में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान ‘हनुमान चालीसा' का पाठ भी किया था.

भारद्वाज ने कहा कि निर्धारित कार्यक्रमों के लिए पहले से बुकिंग कर ली गई है. इस घोषणा पर दिल्ली सरकार के पूर्व मीडिया सलाहकार नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट किया, ‘यह देखकर निराशा हुई कि प्रगतिशील सोच वाले विधायक भाजपा को उसके खेल में मात देने की कोशिश में बेतुके जाल में फंस गए.'

Greater Kailash AAP MLA Saurabh Bhardwaj: Recitation of Ramayana's Sunder Kanda will be held in different areas (of his constituency) on first Tuesday of every month to take blessings of Lord Hanuman. We've received advanced booking as well as sponsors for the programmes. #Delhipic.twitter.com/ieOGXkgjjh