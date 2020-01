AAP का कैंपेन सॉन्ग शनिवार को होगा लॉन्च, Teaser में देखें पहली झलक

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए आम आदमी पार्टी का चैंपियन सॉन्ग तैयार हो गया है. कैंपेन सॉन्ग का मुखड़ा 'लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो केजरीवाल' है. ट्विटर पर आम आदमी पार्टी ने इसका टीजर जारी किया है और बताया है की कैंपेन सॉन्ग औपचारिक रूप से शनिवार 11 जनवरी को जारी किया जाएगा. यह कैंपेन सॉन्ग इस बार के विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए जमकर बजाया जाएगा. जाने माने गीतकार और संगीतकार विशाल डडलानी ने यह कैंपेन सॉन्ग गाया और तैयार किया है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में 5 साल केजरीवाल कैंपेन सॉन्ग भी आम आदमी पार्टी के लिए विशाल डडलानी ने ही तैयार किया था जो खूब लोकप्रिय हुआ था और लोगों की ज़ुबान पर भी चढ़ा था. आपको बता दें कि विशाल डडलानी आम आदमी पार्टी के करीबी हैं.

Here's a surprise for all AAPians from none other than @VishalDadlani#LageRahoKejriwalpic.twitter.com/EKOVTNgXCR