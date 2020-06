दिल्ली : कोरोना के कहर के बीच LG अनिल बैजल का निर्देश- प्रोटोकॉल के तहत भर्ती किए जाएं COVID-19 के मरीज़

उपराज्यपाल ने कहा कि कोरोनावायरस के परीक्षण के लिए आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के अनुरूप, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जाए और उनका परीक्षण किया जाए. निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार, पात्र कोरोना संक्रमित मरीज़ों को भर्ती किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

Conduct thorough contact tracing of affected persons and testing as per ICMR guidelines for COVID-19 testing without any deviation. Admission of eligible COVID positive patients to be ensured as per protocol.

बैजल ने आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के तहत सभी हितधारकों को कंटेनमेंट ज़ोन के लिए रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कंटेनमेंट ज़ोन को ठीक ढंग से निर्धारित करने को कहा गया है. इसके अलावा, दिल्ली में कोरोना के मामलों के प्रबंधन के लिए दूसरों से बेहतर गतिविधियों का पालन करने की सलाह दी गई है.

Directed all stakeholders for containment zone strategy as per ICMR guidelines.Delineate containment zones properly to ensure their effective management to contain the spread of infection



Also advised to follow best practices from others for management of COVID-19 cases in Delhi