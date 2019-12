प्रशांत किशोर ने मिलाया अरविंद केजरीवाल से हाथ, दिल्ली विधानसभा चुनाव में करेंगे साथ काम

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2020) के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) जनता के बीच जाकर अपने काम के आधार पर वोट मांगने की बात कह रही है. अब AAP ने विधानसभा चुनाव के लिए देश के मशहूर पेशेवर राजनीतिक रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) से हाथ मिलाया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार सुबह इसकी जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) हमारे साथ आ रही है. आपका स्वागत है.'

Happy to share that @indianpac is coming on-board with us. Welcome aboard!