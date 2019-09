अरविंद केजरीवाल ने शेयर की नीले आसमान की साफ सुथरी तस्वीर, पूछा- किस शहर की...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को साफ, नीले आसमान की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि यह तस्वीरें दिल्ली की हैं, जिन्हें आज सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर से कैमरे में कैद किया गया है. ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि काफी समय बाद दिल्ली में साफ सुथरी और नीले आसमान को देखने का मौका मिला. दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे. बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली पिछले काफी वक्त से प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है, खासकर सर्दियों के मौसम में हवा की गुणवत्ता में खासी गिरावट देखने को मिल रही है. कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि दिल्ली विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है.

प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है. इसमें उन्होंने सर्दियों में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की समस्या से निपटने के लिए “तत्काल और ठोस कदम” उठाने की अपील की है.

These are pictures of our beautiful Delhi taken today, from the top of the Signature Bridge



It has been many years since I have seen such clear, blue skies. We have to work together to keep Delhi's air clean. pic.twitter.com/IwfsH5Gvq3