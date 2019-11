अयोध्या फैसला: जामिया मिल्लिया में आज नहीं होगी कोई क्लास, कुलपति ने की शांति रखने की अपील

नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शुक्रवार रात कहा कि विश्वविद्यालय में शनिवार को कोई ‘क्लास' नहीं होगी. सभी विभागों के साथ-साथ लाइब्रेरी भी बंद रहेंगी. सूत्रों ने बताया कि अयोध्या मामले पर शनिवार को आने वाले फैसले के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तहत प्रशासन ने यह फैसला किया है. विश्वविद्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘शनिवार और रविवार को जामिया में कोई भी क्लास नहीं ली जाएगी.'' इस संवेदनशील मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले शुक्रवार को विश्वविद्यालय की कुलपति नजमा अख्तर ने शांति और सद्भाव बनाये रखने की अपील की है.

No classes will be held tomorrow(Saturday) and Sunday in @jmiu_official .@HRDMinistry@ugc_india