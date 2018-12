VIDEO: अरविंद केजरीवाल दे रहे थे भाषण, BJP समर्थक खांस-खांस कर कर रहे थे हूटिंग, नितिन गडकरी ने बीच में ही टोका

दिल्ली में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के भाषण के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हस्तक्षेप करना पड़ा. दरअसल, एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी समर्थकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के संबोधन के दौरान खांसने की आवाज निकाल कर बाधा पहुंचाई. यमुना की सफाई को लेकर एक सरकारी कार्यक्रम में केंद्र के मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री साथ में मंच साझा कर रहे थे. पूरे कार्यक्रम के दौरान यमुना की सफाई को लेकर सरकार के एजेंडे की बात हो रही थी, मगर जैसे ही पोडियम पर अरविंद केजरीवाल संबोधन के लिए पहुंचे, तभी वहां कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल की हूटिंग शुरू कर दी. हालांकि, स्थिति को शांत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को हस्तक्षेप करना पड़ा. बताया जा रहा है कि ये कुछ लोग बीजेपी समर्थक थे.

दरअससल, अरविंद केजरीवाल पोडियम पर थे, उन्होंने बोलना जैसे ही शुरू किया, वैसे ही कुछ लोग पीछे से खांसने की आवाज निकालने लगे और अरविंद केजरीवाल के संबोधन में बाधा पहुंचाने लगे. हालांकि, इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आपत्ति भी जताई और उन्होंने कहा कि 'अगर थोड़ा सा शांत हो जाएं तो अच्छा रहेगा'. इसके बाद फिर नितिन गडकरी को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने कहा कि ' आप शुरु करिए, जरा शांत रहिए प्लीज, सरकारी कार्यक्रम है, सुनिए.' बता दें कि इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हषवर्द्धन भी मौजूद थे.

#WATCH BJP workers troll Delhi CM Arvind Kejriwal, start coughing when he begins to talk. Union Minister Nitin Gadkari intervened and Kejriwal began. pic.twitter.com/tABmZJcreS