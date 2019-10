केंद्र सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन- जानिए कैसे मिलेगा मालिकाना हक, कौन सी कॉलोनियां होंगी पक्की

केंद्र सरकार ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस विनियम का नाम ' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ( अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विनियम 2019 नाम दिया गया है. इसके तहत दिल्ली में 1731 कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. जबकि 69 प्रभावशाली का रसूखदार लोगों की कॉलोनियों को नियमित नहीं करने की सूची में डाला गया है. बीते हफ्ते केंद्र सरकार ने कैबिनेट में इसको मंजूरी दी थी और बताया था कि इस कदम से दिल्ली के 40 लाख लोगों को फ़ायदा होगा.

बता दें, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है. इस मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ट्वीट कर कहा 'मैं खुश हूं कि दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक/ट्रांसफर/मोर्टगेज राइट्स दिलाने के लिए गजट नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है. यह आगे की कार्यवाही के लिए रास्ता बनाएगा.'

