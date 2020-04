Coronavirus Lockdown: दिल्ली पुलिस ने घरों में रह रहे लोगों को जन्मदिन और सालगिरह के मौके पर दिए तोहफे

दिल्ली पुलिस कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में दिन रात न सिर्फ ड्यूटी कर रही है बल्कि लोगों के खास मौकों का खूब ख्याल रख रही है. अक्सर अपनी सख्तियों के लिए लोगों की नाराजगी का शिकार रहने वाली दिल्ली पुलिस लॉकडाउन के दौरान दिल्ली वासियों का दिल जीतते हुए नजर आई. शनिवार सुबह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में पुलिस की पूरी टीम 71 वर्षीय बुजुर्ग को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंची. पुलिस ने तोहफे के रुप में उन्हें एक पौधा भी दिया और उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की. दिल्ली पुलिस ने इस वाक्ये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया जिसकी लोग जमकर सरहाना कर रहे हैं.

Today was the 71st birthday of a senior citizen in Greater Kailash area



On behalf of Delhi Police, we visited her house, presented her a tree and wished for her happy, healthy and long life#DelhiPoliceCares#StayHomeStaySafe#DelhiPoliceFightsCOVID@CPDelhi@DelhiPolicepic.twitter.com/Ylzs7ueGTy