दिल्ली में कोरोनावायरस संक्रमण की बढ़ती संख्या को लेकर DDMA की मंगलवार को अहम बैठक

बैठक का एजेंडा

1. मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी और भविष्य के लिए समयबद्ध प्लान.

2. मुंबई के वर्ली में जिस तरह का मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया गया है उसी तरह के मेक शिफ़्ट अस्पताल दिल्ली में बनाने को लेकर चर्चा जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर , वेंटीलेटर, आईसीयू और मेडिकल स्टाफ़ पर चर्चा होगी.

3. खाली पड़े फ्लैट्स को मेक शिफ्ट कोरोना अस्पताल बनाने की संभावना तलाशना.

4. RWA को ट्रेनिंग, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर देकर सशक्त बनाना। इसके आगे कम्युनिटी सेंटर में बेड लगाकर और सिविल डिफेंस स्टाफ तैनात करके मजबूती देना ( इस पर ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की आरडब्ल्यूए का प्रेजेंटेशन होगा)

5. अस्थाई शमशान बनाना और अस्पताल कैंपस में मेकशिफ्ट मुर्दाघर बनाना (कंटेनर में एयर कंडीशनर के साथ चारपाई का इंतजाम)

I appeal to all doctors to volunteer for Delhi government's Corona Telemedicine Helpline. Give a missed call now to 08047192219 to register. The people of Delhi need your support in this difficult hour. #DelhiFightsCoronapic.twitter.com/7C7q0TstOB