पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में पंखे बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 6 लोगों की मौत

पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर के सुशांत पार्क में पंखे बनाने वाली एक फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग से 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि कुछ लोगों के अभी भी फंसे होने का अंदेशा है. फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है. पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक करीब पौने 9 बजे जानकारी मिली कि पंखे की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है. उन्होंने कहा कि अब तक 6 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है.

#UPDATE DCP West Delhi: 6 dead so far in the incident at Sudarshan Park in Moti Nagar, where part of a factory collapsed. More details awaited. https://t.co/OlAvahGrdQ