दिल्ली में बेखौफ बदमाश, 5 साल के बेटे के सामने ही डीटीसी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या की

दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 5 साल के मासूम के सामने उसके पिता को बदमाशों ने 8 गोली मारी. बदमाशों ने एक गोली आंख में भी मारी. मृतक डीटीसी बस का ड्राइवर बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक ड्राइवर हकीबुद्दीन रात लगभग 10 बजे अपनी बहन और 5 साल के बेटे के साथ कहीं से वापस घर की तरफ आ रहे थे. घर के पास वो अपने बेटे के साथ एक दुकान पर रुक गए जबकि उनकी बहन आगे घर की तरफ बढ़ गईं. बताया जा रहा है कि मौके पर पहले से 5 लोग अलग अलग बाइक पर मौजूद थे.

Delhi: A 40-year-old DTC employee, identified as Akibuddin, shot dead in front of his 5-year-old son in New Usmanpur area around 11:45 pm yesterday. Police investigation underway pic.twitter.com/qLgwSVP9Z2