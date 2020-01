कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, तीसरी लिस्ट में इन नेताओं को मैदान में उतारा

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है. इस लिस्ट में पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. मादीपुर सीट से आरक्षित कोटे (अनुसूचित जाति) से जय प्रकाश पंवार, विकासपुरी से मुकेश शर्मा, बिजवासन से परवीन राना, मेहरौली से मोहिंदर चौधरी और ओखला से परवेज हाशमी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है. वहीं, सोमवार को कांग्रेस ने दूसरी सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे.

दिल्‍ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 57 उम्‍मीदवारों की सूची, देखें पूरी लिस्‍ट

Congress announces another list of 5 candidates for Delhi elections. #DelhiElections2020pic.twitter.com/yAe3cjNOq8