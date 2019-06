अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान: मेट्रो, DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली की महिलाओं को तोहफा दिया है. जल्द ही दिल्ली में महिलाएं डीटीसी, क्लस्टर बसों और मेट्रो में मुफ्त सफर कर सकेंगी. केजरीवाल ने मीडिया को बताया कि जो महिला आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, वह टिकट खरीद लें, जिससे सब्सिडी पर बोझ ना पड़े. अफसरों को निर्देश दिया है कि इस बारे में प्रस्ताव बनाकर लाएं की बसों और मेट्रो में इसको कैसे लागू करें.

Delhi CM: Subsidy won't be imposed on anyone. There are several women who can afford these modes of transport. Those who can afford, can purchase tickets, they needn't take subsidy. We encourage those, who can afford, to buy tickets¬ take subsidy so that others could benefit. https://t.co/QHtqfvBjiR