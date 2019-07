दिल्ली में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं. उत्तरी दिल्ली के पॉश इलाके मॉडल टाउन में शनिवार देर रात (रविवार) को कार में सवार एक परिवार के साथ बंदूक के ज़ोर पर तब लूटपाट की गई, जब वह अपने घर की चारदीवारी के भीतर घुस चुके थे, और उसे पार्क कर रहे थे. तीन नकाबपोश बदमाशों ने कार में मौजूद पति-पत्नी से कीमती सामान लूटा, और फरार हो गए. इस दौरान बच्चे कार में ही सो रहे थे. पूरी वारदात घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

परिवार के मुखिया वरुण बहल के मुताबिक, जब वह शनिवार देर रात (रविवार तड़के) अपनी ससुराल से लौट रहे थे, उन्होंने तीन नकाबपोशों को अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल पर देखा. घबराहट में उन्होंने घर में नहीं जाने का फैसला किया, और कार को आगे ले गए. वरुण बहल की शिकायत के अनुसार, "फिर एहसास हुआ कि रात के वक्त घर के दरवाज़े खुले हुए हैं, तो मैं घर की तरफ लौटा, और कार को सामने वाले बरामदे में पार्क कर दिया..."

इसके बाद की पूरी वारदात पार्किंग एरिया में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें वरुण को अपनी मर्सिडीज़ कार से बाहर निकलते और लोहे का गेट बंद करने के लिए दौड़कर जाते देखा जा सकता है, लेकिन तभी तीन लोग उन पर बंदूक ताने हुए घर में घुस आते हैं.

#WATCH Delhi: Family robbed at gunpoint by three masked miscreants at the parking of their residence in Model Town area around 3 am today. pic.twitter.com/KLFWbkMVpZ