Delhi Earthquake: दिल्ली-एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई तीव्रता

शुक्रवार की शाम को दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई.भूकंप के झटकों को महसूस कर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. रात करीब 9:08 बजे यह झटके महसूस किए गए.एनसीआर क्षेत्र नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में झटके महसूस किए गए. हरियाणा और पंजाब में भी इसका असर देखा गया.

An earthquake with a magnitude of 4.6 on the Richter Scale hit 16 km ESE of Rohtak in Haryana at 21:08 hours today: National Center for Seismology (NCS) https://t.co/KxCMw8I680