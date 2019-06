दिल्ली: कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी है. सेफ्टी के लिए दमकल ने यहां मैट्रो को रुकवा दिया है. दमकल की 17 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश की. दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा, आग सुबह करीब 5.55 बजे लगी. इस मौके पर करीब 17 दमकल मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की. फिलहाल दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक अभी तक इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने पर अपडेट दिया है.

दुनियाभर में मनाया जा रहा 5वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पीएम मोदी ने कहा- धर्म और जाति से ऊपर है योग

Magenta Line Update



Train movement has been stopped temporarily between Jasola Vihar Shaheen Bagh and Kalindi Kunj due to smoke and fire from a fire underneath the section. We regret the inconvenience.