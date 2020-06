दिल्ली में कोरोना टेस्ट के घट गए दाम, अब देनी होगी पहले से आधी कीमत

दिल्ली में कोरोनावायरस टेस्टिंग के दाम घटा दिए गए हैं. यहां कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए लोगों को अब पहले से आधे पैसे खर्च करने होंगे. दिल्ली सरकार में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को इसकी घोषणा कर दी. उन्होंने एक ट्वीट कर बताया कि अब दिल्ली में कोविड RT-PCR टेस्ट की कीमत 2400 रुपए कर दी गई है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'दिल्ली सरकार ने कोविड RT-PCR टेस्ट की कीमत कुल चार्ज मिलाकर 2400 रुपए करने का फैसला किया है.'

Delhi govt decided to cap the rates for Covid RT-PCR test @ Rs 2400/- inclusive of all charges.