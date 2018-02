दिल्ली: मास्टर प्लान-2021 का ड्राफ्ट तैयार, रिहायशी क्षेत्रों से हटेंगे रेस्तरां और खानपान की दुकानें

खास बातें मास्टर प्लान-2021 का ड्राफ्ट तैयार. दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों से हटेंगे रेस्तरां और खानपान की दुकानें. बोर्ड सबकी मांगों को विचार करके कल संशोधन करेगा.

रिहायशी इलाकों में चल रहे रेस्तरां व खानपान की दुकानों को हटाना ही होगा. मास्टर प्लान-2021 में पांच प्रमुख संशोधन किए गए हैं, जिन्हें लागू कर सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा. यानि FAR तो बढ़ जाएगा लेकिन रिहाइशी इलाकों में व्यवसायिक काम नहीं हो पाएंगे. आज LG आवास में डीडीए की दिल्ली के मास्टर प्लॉन 2021 में प्रास्तावित संशोधनों को फ़ाइनल किया जाएगा. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की बैठक में इसके अनुमोदित होने की पूरी उम्मीद है.- 2 फ़रवरी को हुई पिछली बैठक में व्यापारियों को सीलिंग से राहत देने के लिए FAR को 180 से बढ़ा कर 350 करने का प्रस्ताव किया गया था.- साथ ही कनवर्ज़न चार्ज पर पड़ रही पनॉल्टी को कम करने का भी प्रस्ताव था.- लेकिन FAR को बढ़ाने को लेकर RWA ने अपनी आपत्ति जताई थी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी डीडीए को फ़टकार लगाई थी.

- पार्किंग को लेकर सबसे ज़्यादा आपत्ति जताई गई थी.- जिसके बाद सिर्फ़ तीन दिन के लिए होने वाली पब्लिक हियरिंग को भी बढ़ा दिया गया था.- बोर्ड सबकी मांगों को विचार करके कल संशोधन करेगा.- LG जो डीडीए के चेयरमैन हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी.