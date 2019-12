दिल्ली मेट्रो के 'प्रगति मैदान' मेट्रो स्टेशन का नाम बदला, अब 'सुप्रीम कोर्ट' के नाम से जाना जाएगा

प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की गई है. अब से इस स्टेशन को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा. प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का फैसला दिल्ली सरकार की नेमिंग कमेटी द्वारा लिया गया है. इस फैसले की जानकारी दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया है. बता दें कि सिर्फ प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का ही नहीं बल्कि मुकरबा चौक और फ्लाईओवर समेत बदरपुर महरौली रोड का भी नाम बदला गया है. अब से मुकरबा चौक और फ्लाईओवर का नाम शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक होगा. जबकि बदरपुर महरौली रोड का नाम बदलकर आचार्य श्री महाप्रज्ञ किया गया है.

Manish Sisodia, Delhi Deputy CM: Mukarba Chowk will be named as Shahid Vikram Batra Chowk. Metro station near Supreme Court that was called Pragati Maidan, will now be called Supreme Court Metro Station. Badarpur-Mehrauli Road will be named as Acharya Shri Mahapragya Marg. pic.twitter.com/wKOkImAw2Q