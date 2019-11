प्रदूषण की वजह से Delhi-NCR के सभी स्कूल बंद, आज भी धुंध की चादर में लिपटी है दिल्ली

राजधानी दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) में सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है. पिछले सप्ताह कुछ दिन वायु की गति सामान्य रहने से दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन इतवार के बाद से दिल्ली की हवा लगातार घुटती जा रही है और लोगों को काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है. राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के सभी स्कूलों को 14-15 नवंबर तक के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. दिल्ली के साथ ही यूपी सरकार ने भी बागपत जिले के सभी स्कूल को दो दिन तक बंद करने का आदेश दिया है. वहीं बुधवार की तरह गुरुवार को भी दिल्ली के मौसम में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दिया. गुरुवार को सुबह से ही पूरी राजधानी धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है और वायु गुणवत्ता 'गंभीर श्रेणी' में बनी हुई है.

