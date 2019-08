जीबी रोड के कोठे पर हुई मुलाकात, प्यार से शादी तक पहुंची बात तो महिला ने कर दिया इनकार, फिर शख़्स ने...

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद अयूब नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. आरोप है उसने अपनी प्रेमिका की न सिर्फ गला रेतकर हत्या कर दी, बल्कि उसके शव के 5 टुकड़े कर दिल्ली की बवाना नहर में फेंक दिए थे. स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक 32 साल का मोहम्मद अयूब दिल्ली के तुर्कमान गेट का रहने वाला है. 2008 में उसकी शादी रेशमा से हुई थी और उसके तीन बच्चे हैं. करीब 4 साल पहले वो जीबी रोड के एक कोठे में गया जहां उसकी मुलाकात लता उर्फ सलमा नाम की एक महिला से हुई.धीरे धीरे उसकी लता से नजदीकी बढ़ती गयी और फिर अयूब लता से गलत धंधा छोड़कर कर शादी के लिए दबाब बनाने लगा.

Delhi: Delhi police special cell has arrested a 32-year-old man who had murdered a sex worker on 20 August. The man, who is married and has three children, wanted to marry the woman and had been forcing her to quit her work; she had refused his proposal. pic.twitter.com/rMti64B0Sn