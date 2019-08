दिल्ली: गश्त कर रहे पुलिसकर्मी पर लोगों ने किया हमला, हवा में फायरिंग करके बचाई जान, देखें VIDEO

गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस पुलिस के सिपाही लिए उस वक्त असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, जब इलाके के लोगों ने ही उस पर हमलावर रूख अख्तियार कर लिया. घटना दिल्ली के कालिंदी कुंज स्थित जे जे कॉलोनी की है. इस इलाके में दिल्ली पुलिस के सिपाही रामकृष्ण पेट्रोलिंग कर रहे थे. इसी दौरान एक घर के बाहर दो लोगों से उनकी बहस हो गई. देखते ही देखते इलाके के समर्थन में लोग जुटने लगे, जब रामकृष्ण ने इस पर विरोध जताया तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उनकी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. बिगड़ती स्थिति को भांपते हुए रामकृष्ण ने वहां से निकलने का फैसला किया तो इलाके के लोगों ने सिपाही पर ही धावा बोल दिया.

#WATCH Delhi: "A Delhi police constable was allegedly beaten up by the residents of JJ colony in New Delhi's Kalindi Kunj area in the early hours of August 3", said the Delhi Police. The constable was patrolling the area for bootleggers when the incident took place. 1 arrested pic.twitter.com/dCo62qXKAb