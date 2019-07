सिखों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अपने कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज किया केस

दिल्ली पुलिस ने सिख सुमदाय के खिलाफ सोशल मीडिया में कथित तौर पर आपत्तिजनक विषयवस्तु पोस्ट कर हिंसा भड़काने की कोशिश करने के मामले में अपने एक कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि आईपीसी की धारा 153 के तहत 21 जून को एक मामला दर्ज किया गया था और बाद में उसे दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया था.

उत्तर जिले में तैनात सचिन भाटी ने सिख समुदाय के खिलाफ फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक विषयवस्तु पोस्ट किया था. भाटी ने 16 जून को मुखर्जी नगर में टेंपो चालक द्वारा दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर तलवार से हमला किये जाने की घटना पर यह पोस्ट किया था. अधिकारी ने बताया कि पोस्ट को बाद में हटा दिया गया था.

Delhi Police Special Cell registers a case against a Delhi police constable Sachin Bhati, over charges of instigating violence, after he wrote a post with objectionable content relating to Sikh community, on social media.