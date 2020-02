CM योगी का निशाना: पाकिस्तानी मंत्री को पता है केजरीवाल ही शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को बिरयानी खिला सकता है

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने लगी है. सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. उन्होंने विकासपुरी की एक रैली में कहा कि पाकिस्तान मंत्री को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को बिरयानी खिला सकता है. बता दें योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव के तहत अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है. बीते कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां की हैं.

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath in Delhi's Vikaspuri: Why a Pakistani minister is making statements in support of Arvind Kejriwal? Because he knows that only Kejriwal can feed biryani to protesters in Shaheen Bagh. #DelhiElectionspic.twitter.com/AOVrQhHvfG