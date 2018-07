दिल्‍ली के बल्लीमारान के राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में सोमवार को केजी और नर्सरी के 50 बच्चियों को बेसमेंट में बंधक बनाकर 5 घण्टे तक बिठाने के आरोप लगे हैं. दिल्ली पुलिस को इस मामले में 16 शिकायतें मिली हैं और पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस दौरान बच्चियों का भूख प्यास से बुरा हाल था. ख़बर के मुताबिक, बेसमेंट में जहां बच्चियों को रखा गया था, वहां पंखा भी नहीं था. छुट्टी के समय जब अभिभावक अपने बच्चों को लेने पहुंचे तो इन्हें इस बात का पता चला जिसके बाद अभिभावकों ने हंगामा किया. इस मामले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिपोर्ट तलब की है.

Basement is where the children play, there were 2 teachers watching them, they usually sit on the ground and the fan had gone for repair that day.The allegations are wrong: Farah Diba, Head Mistress, Rabea Girls' Public School pic.twitter.com/pkKTkPLwHe

Delhi: More than 15 kindergarten students from Rabea Girls' Public School were allegedly locked up in basement for not paying fees. A parent says,"My 4-year-old daughter was punished by school authorities for not paying fees while fact is I have already paid for next 6 months." pic.twitter.com/BF3hLpgTgj