मानहानि मामला: दिल्ली की आदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी द्वारा दायर मानहानि मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी. दोनों को 10-10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली. इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. केजरीवाल मानहानि के दो मामलों में राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर हुए और दोनों ही मामलों में उन्हें 10-10 हजार के निजी मुचलके के साथ जमानत लेनी पड़ी. विजेंद्र गुप्ता पर केजरीवाल ने जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. वहीं राजीव बब्बर का मामला वोट कटवाने का था. ये मामला लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर वोट कटवाने का आरोप केजरीवाल ने लगाया था. जगह-जगह पोस्टर भी लगाए गए थे. करीब 30 लाख मुस्लिम, बनिया और पूर्वांचलियों के वोट कटवाने का आरोप था. दो तारीख पर केजरीवाल नहीं आये थे.

आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया था. इस पर बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना के खिलाफ अदालत से कार्यवाही का अनुरोध किया था. अन्य आरोपियों को इससे पहले अदालत से जमानत मिल चुकी है.

