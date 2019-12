दिल्ली: नरेला की दो जूता फैक्टरियों में लगी भीषण आग, 3 फायरमैन घायल, 36 दमकल मौके पर मौजूद

दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार की सुबह दो कारखानों में भीषण आग लग गई. आग बुझाने के लिए दमकल की 36 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. जूता फैक्टरी के आसपास 2 फैक्टरियों में और आग लग गयी थी जो बुझा ली गई. आग बुझाते वक्त 3 फायरमैन घायल हो गए थे जो फर्स्ट एड के बाद काम पर लौट आये और कोई घायल नहीं है और न ही कोई अंदर फंसा है. जूता फैक्टरी की आग पर भी काबू पा लिया गया है.

Delhi: Fire fighting operations underway at a shoe factory in Narela Industrial area where a broke out earlier today. pic.twitter.com/vOnt81SerM