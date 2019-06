Delhi Weather: पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी झेल रहे दिल्‍ली-एनसीआर में बुधवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली. तेज हवाओं और धूल भरी आंधी (Dust Storm) से चारों ओर धूल की चादर फैल गई. हालांकि इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली. धूल भरी आंधी के साथ-साथ बारिश भी होने की संभावना जताई जा रही है. इससे पहले मंगलवार को भी राजधानी में थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी लेकिन उससे गर्मी से राहत ना के बराबर ही मिली थी. दिल्‍ली से सटे नोएडा में भी धूल भरी आंधी चलने की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि गार्मी से राहत जरूर मिली. धूल भरी आंधी की वजह से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों के परिचालन पर भी असर पड़ा और सेवाओं को थोड़ी देर के लिए रोका गया है.

मौसम विभाग में उत्तर क्षेत्र की पूर्वानुमान इकाई के प्रमुख वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया था कि दक्षिण पश्चिमी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव की वजह से मंगलवार से ही दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज हवाओं और हल्की बारिश का दौर शुरू हो चुका है. इसके कारण अगले दो दिनों में धूल भरी हवाओं और हल्की फुल्की बारिश के साथ तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जायेगी.

Heavy dust storm hits Janpath Road and India Gate, in Delhi. pic.twitter.com/WqiYvZq8Kq

स्‍काईमेट ने कहा है कि आगे तेज बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में तो जबरदस्‍त बारिश की संभावना है.

Dust storm hits Delhi; Skymet Weather says "intense rains ahead, expect some parts to see heavy showers as well." pic.twitter.com/tozHQSoG2Y