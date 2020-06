कोरोना मरीज की मदद न मिलने से हुई मौत तो केजरीवाल पर बरसे कुमार विश्वास, कही ये बात

उनका ट्वीट एक ट्विटर यूजर के अपने परिवार में कुछ लोगों को संक्रमित होने और कोई मदद न मिलने की कहानी सामने आने के बाद आया है. विश्वास ने केजरीवाल सरकार अखबारों और टीवी पर दिए गए विज्ञापनों को निशाना बनाते हुए अपने ट्वीट में लिखा, 'यह तार (Thread) धूरतेश्वर द्वारा चैनलों-अख़बारों को दिए करोड़ों रुपए वाले थोबड़ा-दिखाऊ विज्ञापनों के पीछे छिपी उसकी निकम्मी असलियत को 'तार-तार' करता है ! दिल्ली के नागरिकों से प्रार्थना है कि स्वयं ही अपना खूब ख़्याल रखें.'

बता दें कि राधिका अग्रवाल नाम की महिला ने ट्विटर पर एक थ्रेड में बताया कि उनकी मामी कोविड से संक्रमित थीं, उन्होंने और उनके परिवार ने अपनी टेस्टिंग और जरूरी मदद जुटानी चाही लेकिन किसी भी अस्पताल से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद उनकी मामी चल बसीं.

राधिका ने बताया है, 'दिल्ली में रहने वाली मेरी मामी और उनके परिवार में कुछ लोगों को 2 जून के तीन दिन पहले से ही कोविड के लक्षण दिख रहे थे. उनका पूरा परिवार अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह पर टेस्टिंग कराने के लिए खेत्रपाल अस्पताल गया. बहुत बहस के बाद अस्पताल बस मेरी मामी की टेस्टिंग के लिए तैयार हुआ. जबकि परिवार में सभी को लक्षण दिख रहे थे लेकिन किसी की भी न ही टेस्टिंग की गई न ही उन्हें एडमिट किया गया. दुर्भाग्य से मेरी मामी की उसी दिन घर पर ही रात 11 बजे मौत हो गई. 43 घंटे बाद गुरुवार की सुबह 10 बजे उनके कोविड टेस्टिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया. अब उनके 15 सदस्यों के परिवार में, जिसमें 2 लोग 80 से ऊपर की उम्र और दो लोग 20 साल से कम उम्र के हैं, हर हेल्पलाइन पर कॉल करे रहे हैं, पुलिस से मदद मांग रहे हैं. वो कई हॉस्पिटल भी जा चुके हैं ताकि उन्हें मेडिकल सुपरविज़न मिल पाए. लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है. उनके इलाके को भी अभी तक कंटेन नहीं किया गया है. मैं ट्विटर पर मदद मांग रही हूं क्योंकि सभी अथॉरिटीज़ ने हॉस्पिटल भरे हुए हैं कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं.'

