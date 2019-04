दिल्ली: नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग, मौके पर दमकल की 22 गाड़ियां मौजूद

दिल्ली के नरेला इलाके में बड़े हादसे की जानकारी आ रही है. नरेला के इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लग गई है. यह आग एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां मौजूद हैं. जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें आग का विकराल रूप नजर आ रहा है.

Delhi: Fire breaks out at a plastic factory in Narela Industrial Area; 22 fire tenders present at the spot. pic.twitter.com/tbnqGeWck9