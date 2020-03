कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच दिल्ली में फिर मौसम बदला, तेज बारिश के साथ गिरे ओले

राजधानी दिल्ली में शनिवार की दोपहर में तेज बारिश के साथ कई इलाकों में ओले पड़े. दिल्ली का मौसम सुबह से ही काफी सुहावना बना रहा. काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और झमाझम बारिश हुई. तेज बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम हुआ. फिलहाल कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच में यह बारिश लोगों को बीमार करने वाला हो सकता है. ऐसे में लोगों को एहतियातन के तौर पर काफी सावधानी बरतनी चाहिए. मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही अनुमान लगाया था कि शनिवार को बारिश के आसार रहेंगे.

Nature's not happy. A #hailstorm in March in Delhi does not bode well, specially for farmers. pic.twitter.com/O4F8DuZ69L

Hail storm in Delhi, haven't seen anything like this here for a long while... pic.twitter.com/P9H7qOhQI1