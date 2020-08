राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, उमस और गर्मी से मिली राहत

शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, बारापुल्ला फ्लाईओवर और निजामुद्दीन के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई. इसके साथ ही पुरानी दिल्ली के इलाकों भी भारी बारिश देखने को मिली. तीज हजारी कोर्ट, कश्मीरी गेट बस अड्डा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इलाकों में पिछलो एक घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है.

हालांकि शहर में अब तक किसी जलभराव या ट्रैफिक जाम की सूचना नहीं है. इडिंया गेट के आसपास भी तेज बारिश देखने को मिली. मौसम विभाग ने कहा कि गाजियाबाद, चपरौला, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, मेरठ, बागपत, मोदीनगर और दिल्ली के कुछ स्थानों पर बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना है.

