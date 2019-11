JNU Protest: दिल्ली में कई जगहों पर लगा है भारी जाम, ऑफिस से निकले हैं तो जरूर दें ध्यान

JNU Protest: फीस बढ़ोतरी के खिलाफ JNU छात्रों के प्रदर्शन का असर अब दिल्ली के यातायात पर भी नजर आ रहा है. दिल्ली के कई इलाकों में छात्रों के प्रदर्शन की वजह से लोगों को भारी जाम का जामना करना पड़ रहा है जिनमें मोती बाग, हयात होटल, एम्स सफदरजंग रोड, अरबिंदो मार्ग शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा भी कुछ स्टेशनों पर आवाजाही बधित रहने की जानकारी दी गई थी जिन्हें शाम 5.30 बजे के करीब खोल दिया गया है. दिल्ली मेट्रो के अनुसार उद्योग भवन, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है और अब इन तीनों स्टेशनों पर ट्रेनें भी रुक रही हैं. वहीं लोक कल्याण मार्ग मेट्रो पर आवाजाही अब भी बंद है.

Yellow Line Update



Entry or exit at Udyog Bhawan, Patel Chowk and Central Secretariat have been opened. Trains are halting at all 3 stations.



Entry/exit gates for Lok Kalyan Marg are still closed and trains will not be halting at the station. https://t.co/96Fq0penFD