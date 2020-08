अगले 2 घंटे में दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में बारिश की संभावना: मौसम विभाग

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मौसम विभाग ने कहा है, 'अगले दो घंटे के दौरान दिल्ली के कई इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होगी.'

Light rainfall would occur at isolated places over and adjoining areas of Delhi during the next 2 hours: India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/sULpKgWgXK