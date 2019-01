दिल्ली: राजीव चौक स्टेशन पर युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, मेट्रो के आगे लगाई छलांग

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के राजीव चौक स्टेशन पर मंगलवार सुबह एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की. पुलिस के अनुसार युवक ने प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर आ रही मेट्रो (Delhi Metro) के आगे छलांग लगाई. घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस (Delhi police) की शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक की उम्र 45 साल के आसपास की है, हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं की जा सकी है. साथ ही यह भी नहीं पता चला सका है कि आखिर युवक ने मेट्रो (Delhi Metro) के आगे छलांग क्यों लगाई. पुलिस (Delhi police) फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

#Delhi: Service temporarily disrupted on Delhi Metro's Yellow Line from Rajiv Chowk towards HUDA City Centre due to a person on the track. Train service is running normally from Rajiv Chowk towards Samaypur Badli. pic.twitter.com/4rsqt2xiKp