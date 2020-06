दिल्ली में आने वाले दिनों में और ICU की जरूरत हो सकती है: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली में मंगलवार तक कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 1,837 थी जबकि 1,859 नये मामले सामने आने के बाद संकमित लोगों की कुल संख्या 44 हजार के पार पहुंच गई.

We may need more ICUs in the coming days. Discussed wid doctors of our Del govt hospitals on how to increase no of ICUs. https://t.co/oOsXn2hIku