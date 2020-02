दिल्ली : गार्गी कॉलेज में कथित यौन उत्पीड़न मामले का NCW ने लिया संज्ञान, कॉलेज पहुंची टीम

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज की महिलाओं के लिए कथित यौन उत्पीड़न का संज्ञान लिया है. इस मामले की जांच के लिए महिला आयोग कीस टीम कॉलेज पहुंच गई है. बता दें, गार्गी कॉलेज की छात्रों ने कॉलेज के सालान महोत्सव के दौरान कुछ बाहरी तत्वों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. ये लोग बिना परमिशन और बिन किसी पास के उस वक्त कॉलेज में घुस गए थे जब वहां महोत्सव चल रहा था. इसके बाद कॉलेज की लड़कियों से हुई छेड़खानी का यह मामला सोशल मीडिया पर भी उठाया गया था. आरोप है कि छह फरवरी को हुए इस कार्यक्रम के दौरान कुछ आदमी जो छात्र नहीं थे वो कॉलेज में घुस आए और उन्होंने छात्राओं के साथ अभद्रता की. इस दौरान वहां मौजूद पुलिसवाले खड़े देखते ही रहे. इसी की वजह से छात्राओं और कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स ने ये मामला सोशल मीडिया में उठाया था.

दिल्‍ली के गार्गी कॉलेज की लड़कियों ने आरोप लगाया है कि उनके सालाना कॉलेज फेस्‍ट के दौरान कैंपस में जबरदस्‍ती घुस आए लोगों ने उनका यौन उत्‍पीड़न किया, जबकि वहां खड़े सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले बस देखते रहे और कुछ नहीं किया. प्रत्‍यक्षदर्शियों और छात्राओं व शिक्षकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्‍ट किए गए कई वीडियो में देखा जा सकता है कि गुरुवार की शाम 6:30 बजे कॉलेज के फेस्‍ट के दौरान नशे में धुत लोग दक्षिण दिल्‍ली के कॉलेज के गेट के पास इकट्ठा होते हैं और जबरन अंदर घुस जाते हैं.

