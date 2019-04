शास्त्री भवन में लगी आग तो राहुल ने PM पर किया तंज, 'फाइलें जलाने से भी नहीं बच पाएंगे'- Twitter पर यूं आया रिएक्शन

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दिल्ली के शास्त्री भवन में लगी आग को लेकर पीएम मोदी (PM Modi) पर तंज किया. उन्होंने (Rahul Gandhi) एक ट्वीट कर कहा कि मोदी जी फाइलों का जलना भी आपको नहीं बचा पाएगी. आपके फैसले का दिन नजदीक है. बता दें कि शास्त्री भवन में मंगलवार सुबह आग लग गई थी. आग इमारत के छठी मंजिल पर लगी थी. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की सात गाड़ियों को भेजा गया था. जिन्होंने आग पर कुछ घंटे की मशक्कत के बाद काबू पा लिया था.

Modi ji burning files is not going to save you. Your day of judgement is coming. https://t.co/eqFvTJfDgY