दिल्ली-एनसीआर में रात भर होती रही बारिश, शीतलहर ने फिर बदला मौसम का रुख

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित आस-पास के शहरों में रात भार रह-रह कर बारिश होती रही, जिसके चलते मौसम में फिर से ठंडक बढ़ गई है. सोमवार की सुबह हालांकि दिल्ली में धूप निकली थी और मौसम काफी गुलजार था, लेकिन शाम होते-होते आसमान पर बादल छा गए और फिर देखते ही देखते तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई. पहले तो बारिश रुक-रुक कर होती रही, फिर तेजी से होने लगी और रात भर होती रही. मंगलवार की सुबह 6 बजे भी दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई. राजधानी में बारिश के होने से ठंड के फिर से बढ़ जाने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि बारिश के बाद शीतलहर चल रही है और मौसम में काफी नमी आ गई है.

वहीं मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में तेज हवाओं के साथ और बारिश होने के आसार हैं. पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को सुबह से ही दिल्ली का मौसम बदल गया था. ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए थे. मौसम विभाग के रिज और लोधी रोड केंद्र ने हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की थी. पूर्वानुमान के मुताबिक, मंगलवार को घने बादल छाए रहेंगे. तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है.

Delhi: Rain lashes parts of the city; visuals from Krishi Bhawan. pic.twitter.com/ahzul4imVo