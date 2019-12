आप सांसद संजय सिंह ने MCD पर लगाया आरोप, कहा- फैक्ट्री अवैध थी तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया?

रविवार सुबह दिल्ली के अनाज मंडी के पास एक फ़ैक्टरी में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई. कई लोगों अब भी अस्पताल में भर्ती हैं. दमकल की 25 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच पर आग पर काबू पाया और सर्च ऑपरेशन भी खत्म हो गया है. ये आग एक-दूसरे से जुड़ी 3 इमारतों की चौथी और पांचवी मंजिल में लगी थी. फ़ैक्टरी के मालिक का नाम रेहान है जो सदर बाज़ार इलाके में रहता है. उसे गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. इस बीच इस हादसे पर राजनीति भी शुरू हो गई है. आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर फैक्ट्री किसी घर में अवैध रूप से चल रही थी, तो उसे नगर निगम ने बंद क्यों नहीं किया?

दिल्ली में आग से 43 की मौत, फैक्टरी मालिक की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी

संजय सिंह ने कहा, 'अगर कोई फैक्ट्री किसी घर में अवैध रूप से चल रही थी, तो उसे बंद करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की थी. एमसीडी ने फैक्ट्री को कैसे चलने दिया? दिल्ली फायर सर्विस ने साफ कर दिया है कि उसने कारखाने को अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया. वहीं दूसरी ओर हादसे में घायल और मृतकों के परिजन अपनो की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं.

