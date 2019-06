Delhi Temperature: दिल्ली सहित सहित देश के कई हिस्सों में लू का प्रकोप और बढ़ गया है. राष्ट्रीय राजधानी (Delhi Heat Wave) में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए. सोमवार को दिल्‍ली में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. बता दें कि जून में दिल्ली में पहले कभी इतना तापमान दर्ज नहीं किया गया है. दिल्ली के पालम इलाके में यह तापमान दर्ज किया गया है. मौमस विभाग के मुताबिक ये बहुत कम होता है जब दिल्ली में पारा 48 डिग्री तक पहुंचता है.

IMD Weather: Temperature of 48°C recorded at Palam in Delhi today. pic.twitter.com/BTH40jjYAE