Weather Report: पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर, कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, देखें VIDEO

खास बातें मंगलवार को हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हुई थी बर्फबारी बुधवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर का इलाका धुंध की चादर में लिपटा नजर आया 23 जनवरी से उत्तर पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने से फिर तापमान गिरेगा

पिछले एक सप्ताह से शीत लहर में घिरे दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) क्षेत्र में मंगलवार को फौरी तौर पर राहत मिली थी, लेकिन बुधवार की सुबह एक बार फिर दिल्ली पर कोहरे की चादर छा गई है. कोहरा इतना घना है कि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं. बारापुला और सरिता विहार फ्लाईओवर पूरी तरह धुंध में लिपटा हुआ है. कम दृश्यता के चलते उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि दिल्ली में घना कोहरा के कारण 22 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है.

मौसम विभाग ने इसका कारण मंगलवार को पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी को बताया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मंगलवार को हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी देखने को मिली. हिमाचल के लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला में सड़कों और मकानों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की परत बन गई. इसी के चलते मैदानी इलाकों में पारा गिर गया और धुंध छा गई.

#WATCH Delhi: A dense layer of fog covers the national capital this morning. Visuals from Sarita Vihar. pic.twitter.com/njvMgHhRXF — ANI (@ANI) January 22, 2020

22 trains are running late due to low visibility in the Northern Railway region. — ANI (@ANI) January 22, 2020

#WATCH Delhi: Dense layer of fog on Barapullah flyover, this morning. pic.twitter.com/NhlqAzgUbb — ANI (@ANI) January 22, 2020

बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के लगभग सभी बाहरी इलाके धुंध की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के अलावा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दिन के औसत तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा दर्ज किया गया है.

मंगलवार को मौसम विभाग की उत्तर क्षेत्रीय पूर्वानुमान इकाई के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के लगभग बराबर 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा. यह पिछले 24 घंटों की तुलना में चार डिग्री तक अधिक था. (इनपुट भाषा से भी)

