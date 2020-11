कर्नाटक के पंपापुर में स्थापित होगी हनुमान जी की 215 मीटर ऊंची प्रतिमा, 12 सौ करोड़ होगा खर्च

Hanuman Jayanti: हनुमान जी की पूजा के वक्‍त महिलाओं को नहीं करने चाहिए ये 6 काम

A 215-meter tall statue of Lord Hanuman will be installed in Pampapur Kishkindha, Karnataka. The project will cost Rs 1,200 crores: Swami Govind Anand Saraswati, president of Hanumad Janmabhoomi Teerth Kheshtra Trust, in Ayodhya (16.11.2020) pic.twitter.com/lJ0KlyQlau